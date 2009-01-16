ABD tarihinin en pahalı yemin töreni geliyor

ABD'de 20 Ocak'ta George W. Bush'tan görevi devralmaya hazırlanan yeni Başkan Barack Obama'nın yemin töreni etkinlikleri 160 milyon dolara malolacak.



Başkan Bush'un 2005'teki yemin töreninin 42.3 milyon dolar, Bill Clinton'ın 1993'teki töreninin ise 33 milyon dolara malolduğunu belirten yetkililer, Obama'nın bu konuda Amerikan tarihinin en pahalı yemin törenine sahip olacağını kaydediyor.



49 milyon doları federal hükümet tarafından karşılanacak olan törenin masraflarının bir bölümü Obama'nın bağış fonundan, bir kısmı ise özel bağışçılardan karşılanacak.



Bush yönetiminin Columbia bölgesinde gerçekleşecek törenler için olağanüstü hal ilan ettiği belirtilirken, yoğun kış şartlarının yaşandığı Washington'da tören günü kar yağması halinde, temizlik masraflarının, toplam bütçeyi artırabileceği öngörülüyor.



Pazar günü Lincoln Memorial'da aralarında Bruce Springsteen ve Beyoncé gibi sanatçıların da bulunduğu bir dizi konser ile başlayacak yemin töreni etkinlikleri, Pazartesi günü çocuklar için özel bir şöleni ile devam edecek. Etkinlikler, Salı günü Obama ailesinin Kongre'den Beyaz Saray'a kadar sürecek yürüyüşü ve başkanın yemin töreninin ardından Çarşamba günü Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek ayinle son bulacak.



10 bin polis koruyacak



Tören süresince Washington'da güvenliği 10 binden fazla polis memuru ve asker sağlayacak.



Töreni izlemek için ABD'nin değişik köşelerinden yüzbinlerce insan geleceğini tahmin eden yetkililer, kötü hava şartlarının da etkisiyle en fazla ulaşım konusunda sorun yaşayabileceklerini söylüyor.



Obama, önceki gün yaptığı açıklamasında şehir dışından törene gelmeyi planlayanlar vatandaşları, kendi şehirlerinde parti düzenlemeye davet etti.

