ABD tarihinin en genç kadın Kongre üyesi, 2028'de ülkenin ilk kadın başkanı olacak mı?

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ABD tarihinin en genç kadın Kongre üyesi olan Demokrat New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez, 2028'de ABD başkanlığına aday olacağı söylentilerine yanıt verdi.

Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ocasio-Cortez, "Ben koltuk arzulayan bir kişi değilim, ben misyon arzulayan bir insanım. Çözülmesi gereken birçok problemimiz var, ancak sırtımızı hep kurtarıcılara yaslayamayız. İnsandan insana atlayanayız" dedi.

ABD'nin şu ana kadar hiç kadın başkanı olmadı. Hillary Clinton, 2016'daki Demokrat ön seçimlerini kazanarak başkan adayı olmuştu. Yapılan genel seçimlerde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'tan çok daha fazla oy alan Clinton, daha az delege toplayabildiği için yarışı kaybetmişti. Bu sene yapılan ön seçimlerde kalan son kadın aday adayı olan Tulsi Gabbard'ın sadece 2 delegesi bulunuyor ve yakında kampanyasına son vermesi gerekeceği düşünülüyor.

Ocasio-Cortez, 2018 ara seçimlerinde New York'tan Kongre'ye Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilmişti. 29 yaşında Kongre'ye giren Ocasio-Cortez, ülke tarihinin en genç kadın Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Ocasio-Cortez, hâlâ devam eden ön seçim sürecinde Bernie Sanders'ı desteklediğini açıklamıştı.