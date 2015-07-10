‘ABD tarihinin en büyük güvenlik açığı’ 21 milyon kişiyi etkiliyor

ABD hükümetine bağlı Personel Yönetim İdaresi’ndeki (OPM) geçen Nisan’da ortaya çıkan hack skandalının tahmin edilenden çok daha fazla vatandaşı etkilediği belirtildi. Olay “ABD tarihinin en büyük güvenlik açığı” olarak değerlendiriliyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Obama yönetimi, 21 milyonu aşkın ABD’linin sosyal güvenlik kimlik numaraları ve başkaca önemli bilgilerinin hacker’lar tarafından çalındığını açıkladı. Kişilerin sağlık-finansal bilgileri, suç kayıtları, hükümet çalışanları ve akrabalarının isimleri ve adresleri de çalınan bilgiler arasında yer alıyor.

Bu olayın, Nisan’da 4.2 milyon hükümet çalışanın bilgilerinin çalınmasıyla “farklı fakat bağlantılı” olduğu belirtildi. Her iki hack saldırısından 22.5 milyon kişi etkilendi; bu rakam, ABD nüfusunun yüzde 7’sine tekabül ediyor.

Nisan’daki hack saldırısından Çin sorumlu tutulmuştu ancak Pekin, olayda dahli olduğunu kabul etmemişti.

Bu durum, ABD Kongresi’nde de tartışılmış ve devletin siber güvenlik sistemi sert eleştirilere maruz kalmıştı. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, ABD hükümetinin insan kaynakları olarak çalışan Personel Yönetim İdaresi’nin başındaki Katherine Archuleta’nın görevden alınmasını talep etmişti.