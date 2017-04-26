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BBC Türkçe

ABD tarihindeki 'en büyük vergi indirimine' hazırlanıyor

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bugün Beyaz Saray tarafından ABD tarihinin 'en büyük vergi reformunun' açıklanacağını söyleyerek kurumlar vergisinin yüzde 15'e indirileceğini doğruladı

26 Nisan 2017 20:17

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Çarşamba günü Beyaz Saray tarafından ABD tarihinin 'en büyük vergi reformunun' açıklanacağını söyledi ve kurumlar vergisinin yüzde 15'e indirileceğini doğruladı.

ABD'de en yüksek oranı yüzde 35 olan kurumlar vergisinin yüzde 15'e çekileceği yönünde basında çıkan haberleri doğrulayan Mnuchin, yaptığı basın toplantısında vergideki bu indirimin zenginler için değil küçük kurumlar için devreye sokulacağını söyledi.

"Bu ülkemizin tarihindeki en yüksek vergi indirimi ve en büyük vergi reformu olacak" diyen Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre arasında vergi reformunun amaçları konusunda anlaşma olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan, başka bir yerde yaptığı açıklamasında ise reformun ilk aşamasına göz attığını dile getirerek, "Çok beğendik, yüzde 80'inde anlaştık, yüzde 20'sinde de aynı sahadayız" dedi.

Bütçe açığı korkutuyor

Ancak Trump'ın planının halihazırda artan bütçe açığı ve maliye politikası yüzünden bölünen Temsilciler Meclisi'nde dirençle karşılanması bekleniyor.

Analistler kurumlar vergisinde yüzde 20'lik bir indirimin 2 trilyon dolarlık bir bütçe açığına yol açacağını söylüyor.

Yönetim ise artan gelir sayesinde farkın kapanacağını öne sürüyor.

Mnuchin ayrıca yönetimin Amerikalıların gelir beyannamesi ve vergi ödeme işlemlerini kolaylaştırmak üzerine de çalıştığını duyurdu.

Diğer yandan eğer Cuma gecesi itibariyle yeni bütçe üzerinde anlaşma sağlanamazsa ABD devleti bir kez daha 'kepenk kapatacak'.

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