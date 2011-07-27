ABD tarihinde bir ilkle karşı karşıya

T24 - ABD'de borç tavanının 2 Ağustos'a kadar yükseltilmesi için görüşmeler sürerken, henüz çözüme ulaşılamadı. Dünyanın en büyük ekonomisinin kredi notunun tarihinde ilk kez düşürülebileceği belirtiliyor.



Borç tavanını 2 Ağustos'a kadar yükseltmek zorunda olan ABD'de kriz henüz aşılamadı.



ABD'de borç tavanının artırılması görüşmeleri kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner tarafından ortaya konulan plan için bugün yapılması beklenen oylamanın ertelendiği ve en erken yarın yapılabileceği belirtildi.



Bütçe uzmanlarının analizi sonucu öngörülen harcama seviyelerini karşılamayacağı belirtilen ve revize edilmesi istenilen planla ilgili oylamanın ertelenmesi belirsizliği artırırken, planın bu haliyle Başkan Barack Obama ve Demokratlar'ın kontrolündeki Senato'dan da onay alması beklenmiyordu.



ABD'de politikacılar 2 Ağustos'tan önce 14.3 trilyon dolarlık borç tavanının artırılması için uzlaşmaya varmaya çalışıyor. Ancak analistler ödemelerin yapılabilmesi için hükümetin elindeki nakdin ay ortasına kadar yeterli olabileceğini belirtiyorlar.

Kredi notu korkusu



ABD'nin gerçekleşmesi halinde ilk olacak temerrüdünü engelleyecek anlaşmanın son dakikada sağlanması beklenirken, partiler arasındaki çekişme ve açıkların uzun vadede azaltılması konusundaki siyasi konsensüs eksikliğinin ABD'nin AAA olan notunun indirilmesi beklentisini de artırıyor. ABD'nin notu düşerse bu ülke tarihinde bir ilk olacak.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'tan David Beers, "ABD'nin kredi notunu düşürme ihtimalimiz hâlâ en az yüzde 50" dedi.

Ekonomistler 'en az biri düşürür' diyor



Reuters anketine göre, ABD, AAA olan kredi notunu kaybedecek. Ankete katılan 53 ekonomistten 30 tanesi, ABD'nin kredi notunun kredi derecelendirme kuruluşları olan S&P, Moody's ve Fitch'ten en az biri tarafından düşürülmesini beklediğini söyledi.



Ankete katılanların yüzde 20'si ABD'de gelecek yıl yeni bir resesyon beklediğini kaydetti. Bu beklentiyi normal olarak yasal bir süreç olan borç tavanını artırma sürecinde yaşanan politik kavgaların da desteklediğini belirttiler.

Maliyeti 100 milyar doları bulabilir



ABD'nin notunu kaybetme olasılığına karşı hazırlandıklarını belirten büyük bankalar ise, daha yüksek faiz ödemeleri ile ekonomiye ve tüketicilere vereceği zarar nedeniyle bunun ülkeye maliyetinin 100 milyar dolar olabileceğini ifade ediyorlar.