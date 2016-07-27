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Dünya
Deutsche Welle

ABD tarihinde bir ilk: Clinton Başkan adayı

ABD Başkanlık yarışı devam ediyor. Hillary Clinton delegeler tarafından büyük çoğunlukla Demokrat Parti'nin Başkan adaylığına seçildi. Clinton, ülkenin ilk kadın başkan adayı oldu.

27 Temmuz 2016 12:08


Hillary Clinton tarih yazıyor. 68 yaşındaki ABD eski dışişleri bakanı Demokrat Parti'nin seçim kongresinde resmen Başkan adaylığına seçildi. Clinton aynı zamanda ABD tarihinin seçilme ihtimali yüksek ilk kadın Başkan adayı oluyor. Kongrede konuşan Hillary Clinton kadınlara Başkanlık yolunu açan isim olmak istediğini ve televizyondan kendisini izleyen genç kadınların da devletin en yüksek makamına ulaşabileceklerini söyledi.

Perşembe günü delegelere hitap edecek olan Clinton Philadelphia'daki kongreye gönderdiği video mesajında adaylığa seçilmesiyle kadınların yükselişini engelleyen büyük bir engelin kaldırıldığını belirtti. Clinton 240 yıllık Amerikan tarihinin bir büyük parti tarafından Başkanlık yarışına sokulan ilk kadın aday oluyor. Hillary Clinton 8 yıl önceki önseçimlerde Barack Obama'ya yenilmişti.

Eşinden büyük destek

Eski Başkan Bill Clinton ilk kez seçilmesinden 24 yıl sonra eşinin Başkanlık için mücadele vermesinden duyduğu hazzı dile getirirken, ‘Hillary Clinton’ın zorluklardan kaçmayan ve kimseyi yarı yolda bırakmayan cesur bir siyasetçi olduğunu söyledi. Bill Clinton, eşinin siyasi dönüşümün temsilcisi olduğuna inanmayanlara da seslenerek, “Eşimin çoktandır siyasetin içinde olduğu doğrudur. Ancak siyasette geçirdiği her yıl ona insanların daha iyi hayat sürmeleri için çalışma fırsatı yaratmıştır”, dedi.

Kongrede 2 bin 382 delegenin oyuna ihtiyacı olan Hillary Clinton'ın Başkan adaylığı 2 bin 842 oyla tescil edildi. Ön seçimlerde Clinton’ın en dişli rakibi olan Senatör Bernie Sanders bin 865 delegenin oyunu aldı.

Hillary Clinton oylamada önseçim sonuçlarına uymak zorunda olmayan ‘süper delegelerin' büyük çoğunluğundan da destek aldı. Demokrat Parti'nin seçim kongresi Sanders taraftarlarının Clinton'ı eleştiren konuşmalarıyla başlamıştı. Oylama sakin geçti. Kongre'deki havanın yumuşamasında Bernie Sanders’in Hillary Clinton’ı desteklediğini açıklamasının da etkisi oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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