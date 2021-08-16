"ABD-Taliban anlaşmasındaki ‘gizli maddeler"

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, ‘Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi’nin hazırladığı S/2021/486 sayılı, 22 sayfalık ‘Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban ile diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar’ başlıklı raporunda ABD’yle Taliban arasında Şubat 2020’de Doha’da imzalanan anlaşmanın gizli eklerinin anlatıldığını ifade etti.

Çekirge bugünkü yazısında, "Anlaşılıyor ki; ABD çekilme kararını çok önceden almış. Ve çekilene kadar Taliban’ın saldırıyı ertelemesini istemiş. Ya da garanti altına almış." yazdı.

Çekirge'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

ABD’nin Taliban’la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..

Peki nedir bu gizli maddeler?

Anlaşılıyor ki; ABD çekilme kararını çok önceden almış. Ve çekilene kadar Taliban’ın saldırıyı ertelemesini istemiş.

Ya da garanti altına almış.

Bu raporun ışığında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ABD’ye yaptığı suçlamanın gerekçesi daha iyi anlaşılıyor.

Rapordaki şu cümle ABD’nin Taliban’la yaptığı anlaşmanın bir özeti gibi: “El-Kaide liderliğinin çekirdek kadrosunun Afganistan’ın Pakistan’a bitişik 15 ilinde yerleşik olduğu, örgütün ses getirecek uluslararası eylemlere girişmek için ‘stratejik sabır’la ABD ve NATO kuvvetlerinin ülkeden çekilmesini beklemiştir...”

Raporun “Taliban’ın gelir kaynakları” başlığı altında açıktan şöyle yazıyor:

“Taliban’ın en büyük gelir kaynağı afyon ve kenevir üretimidir. Ayrıca ülkenin birçok madeni de yasadışı olarak Taliban tarafından işletilmektedir.”

Bundan anlaşılıyor ki..

Taliban Afganistan’da zaten “gölge devlet”ini kurmuş..