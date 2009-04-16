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Dünya

ABD: Talat'ın yapıcı çabalarını destekliyoruz

16 Nisan 2009 10:48

Amerikalı üst düzey bir diplomatik kaynak, "ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yapıcı çabalarını desteklediklerini" söyledi.

Talat-Clinton görüşmesinin ardından Türk, Yunan, Kıbrıslı Türk ve Rum gazetecilerine tele-konferans yöntemiyle bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkilisi, ABD'nin, Kıbrıs'ta, "BM'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde, adanın iki bölgeli ve iki toplumlu bir yapıda birleşmesi için sürdürülen müzakereleri desteklediğini" belirtti.

Clinton'ın, Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kipriyanu ile geçen haftalarda Prag'da yapılan AB-ABD zirvesi sırasında bir araya geldiğini hatırlatan yetkili, bu çerçevede Clinton'ın Talat ile görüştüğünü ve Kipriyanu ile gelecek hafta bir daha bir araya geleceğini kaydetti.

Üst düzeydeki Amerikalı yetkili, ABD'nin Kıbrıs'ta sadece tek bir devleti tanıdığını, onun da "Kıbrıs Cumhuriyeti" (Kıbrıs Rum Yönetimi) olduğunu, ancak Türk tarafıyla da yakın ve düzenli temas içinde olduklarını söyledi.

Clinton ile Talat'ın dün yaptıkları görüşme hakkında da, "yapıcı bir görüşme oldu" diyen yetkili, "Talat'ın yapıcı çabalarını destekliyoruz"dedi.

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