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Dünya

ABD, Suudi Arabistan'a 100 milyar dolarlık silah satacak

Gelecek hafta imzaların atılacağı belirtildi

13 Mayıs 2017 22:09

ABD ve Suudi Arabistan’ın 100 milyar dolarlık silah anlaşması için son aşamaya geldiği belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek haftaki Riyad ziyaretinde imzalar atılacak.

Beyaz Saray'dan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ABD'den 100 milyar dolarlık silah almasını öngören anlaşmanın yakında imzalanacağını belirtti. Yetkili, "Bir dizi anlaşmanın son aşamasına geldik. Bu hem bölge güvenliği hem de ABD ekonomisi açısından önemli bir anlaşma" dedi.

Anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Mayıs'ta gerçekleştireceği beklenen Riyad ziyaretinde imzalanacağı kaydedildi. Silah, gemi, bakım, hava savunma sistemleri ve deniz güvenliğini kapsadığı belirtilen anlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan, ABD'den F-15 jetleri, hava savunma sistemleri ve kontrol sistemleri de satın alacak.

Anlaşmayla beraber ABD'nin Suudi Arabistan'a son 10 yılda yaptığı silah satışının 300 milyar doları geçmesi bekleniyor.

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