-ABD SURİYE'Yİ SUÇLADI WASHINGTON (A.A) - 11.07.2011 - ABD, Suriye'yi ABD'nin Şam Büyükelçiliği'ni korumakta başarısız olmakla suçlayarak, Washington'daki Suriye maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı. Adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkili, ABD'nin Şam Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıda yaralanan olmadığını, Amerikalı personele yönelik de "yakın bir tehdit" bulunmadığını belirtirken, Suriyeli yetkilileri, Amerikalı diplomatları koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirememekle ve yavaş hareket etmekle suçladı. Amerikalı yetkili, Suriyeli yetkililerin büyükelçiliği korumak için daha sonra bir güvenlik şeridi oluşturduklarını ifade ederken, yine de yavaş hareket edilmesinden şikayetçi olmak amacıyla Washington'daki Suriye maslahatgüzarını Dışişlerini Bakanlığına çağırdıklarını söyledi. Yetkili, ABD'nin, Suriyeli diplomata, Suriye'nin yabancı diplomatların korunmasıyla ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını hatırlatmayı planladığını sözlerine ekledi.