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Dünya

ABD, Suriye'ye yaptırım kararı aldı

ABD, Devlet Bakaı Beşar Esad dahil 6 kişinin banka hesaplarını dondurdu.

19 Mayıs 2011 03:00

T24- Amerika Suriye’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı aldı. ABD, Devlet Bakaı Beşar Esad dahil 6 kişinin banka hesaplarını dondurdu.



Amerika'nın Sesi'nde yayımlanan habere göre, Maliye Bakanlığı Esad ile 6 üst düzey yetkilinin Amerikan bankalarındaki hesaplarını dondurdu.
Bu arada Suriye’de, rejim karşıtlarının, hükümetin baskısını protesto amacıyla dün yapmayı planladıkları genel grev gerçekleşmedi.

“Suriye Devrimi 2011” adlı grubun Facebook sayfasında, işyerleri ve okullara dün kapalı kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Gazetecilere konuşan Humus ve Şamlılar devlet tarafından cezalandırılmak istemedikleri için greve katılmayacaklarını söyledi.

Öte yandan ordu birlikleri Şam’ın Duma mahallesinde, güneydeki Neva ve batıdaki Talkalah’da ev ev aramalara devam etti.

İnsan hakları eylemcileri yalnızca Talkalah’da geçen haftadan bu yana güvenlik kuvvetlerinin 27 kişiyi öldürdüğünü öne sürüyor.

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