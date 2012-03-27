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Dünya

ABD: Suriye'ye tampon bölgeye sıcak bakmıyoruz

ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Brimmer, Suriye'de muhalifleri silahlandırmanın ya da Suriye'ye askeri müdahalede bulunmanın olumlu olmayacağını düşündüklerini de belirtti

27 Mart 2012 14:38

ABD'nin Uluslararası Örgütlerden Sorumlu Dışişleri Bakan yardımcısı Esther Brimmer, Türkiye'nin Suriye'de tampon bölge oluşturmasına sıcak bakmadıklarını söyledi.
 
ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Brimmer, Suriye'de muhalifleri silahlandırmanın ya da Suriye'ye askeri müdahalede bulunmanın olumlu olmayacağını düşündüklerini de belirtti.

NTV'nin sorularını yanıtlayan ABD'nin Uluslararası Örgütlerden Sorumlu Dışişleri Bakan yardımcısı Esther Brimmer, Suriye konusunda Türkiye ile olumlu bir diyalog içinde olduklarını belirterek, "BM ve diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte Türkiye ile çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Hepimiz Suriye'de büyük bir trajediye tanık oluyoruz. Uluslararası toplumun Suriye'deki insanlara yardım etme isteği bizi sevindiyor" dedi.

Suriye'deki iç karışıklık sonrası Türkiye'nin 17 binden fazla mülteciye kapılarını açtığını hatırlatan Brimmer, "Türkiye 17 bin insana kucak açarak büyük bir cömertlik gösterdi. Bu konuda Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

BM, Arap Birliği ve uluslararası toplum olarak Suriye'de siyasi bir geçişe odaklandıklarını dile getiren ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Esther Brimmer, Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın çabalarını desteklediklerini söyledi.


'Clinton da toplantıya geliyor'


Türkiye'de 1 Nisan'da yapılacak Suriye'nin Dostları Toplantısı'nın önemli olduğuna dikkati çeken ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Esther Brimmer, toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın katılacağını da hatırlattı.


'İran'ın karşı karşıya kaldığı sorun ciddi'


İran'nın nükleer programına da değinen ABD'li yetkili Brimmer, "İran'ın karşı karşıya kaldığı sorun çok ciddi. İran uluslararası sorumlulukarını yerine getirmek zorunda. Uluslararası toplum olarak iran'ın sorumluluk sahibi olmasına çalışıyoruz" dedi.

 

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