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Dünya

"ABD, Suriye'ye özel operasyon gücü gönderecek"

20 ila 30 kişilik ekipte yer alan askerlerin danışmanlık yapacağı iddia edildi

30 Ekim 2015 20:58

ABD'nin, 'ılımlı muhaliflere' ve Kürt milislere askeri danışmanlık yapması amacıyla 20 ila 30 kişilik özel operasyon gücünü Suriye'ye göndereceği iddia edildi. 

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Kongre kaynakları, Barack Obama yönetiminin 20 ila 30 kişilik bir Özel Operasyon Gücü’nü Suriye’ye göndermeye hazırlandığını duyurdu. ABD askerlerinin, Suriye'nin kuzeyinde ılımlı muhaliflere ve Kürt güçlere askeri danışmanlık desteği vereceği belirtildi.

Reuters’ın haberine göre, Obama yönetimi ABD askerlerinin IŞİD'e karşı operasyonlarda askeri danışmanlık yapmak üzere Suriye’ye yerleştirilmesi konusunda kısa süre içinde bir açıklama yapacak. İsmini açıklamayan bir kaynak, Suriye’ye gönderilecek özel operasyon gücünün ‘çok küçük’ olacağını belirtti.

NBC News ise, Suriye’nin kuzeyine yerleştirilecek ABD askerlerinin, ılımlı muhaliflere ve Kürt güçlerine destek vereceğini duyurdu. Kaynaklar, bu adımın ABD'nin Suriye’de ılımlı muhalifleri güçlendirmeye yönelik kapsamlı stratejisinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Reuters'ın haberinde, Obama’nın Suriye ve Irak’taki operasyonlara destek için Adana’daki İncirlik Üssü’ne A-10S ve F-15 S jetlerinin konuşlandırılması talimatı da verdiği açıklandı. Obama yönetiminin ayrıca IŞİD’le mücadelede Ürdün ve Lübnan’a askeri destek verme kararı aldığı kaydedildi.

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