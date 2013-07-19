ABD: Suriye'ye müdahaleye hazırız



Suriye’de 2.5 yıldır devam eden iç savaşta Beşşar Esed rejiminin üstün gelme ihtimali, ABD yönetimini savaşa doğrudan müdahale senaryolarını yeniden değerlendirmeye almasına yol açtı. ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey, kendilerinden istenmesi halinde harekete hazır olduklarını söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oramiral James Winnefeld, ABD Başkanı Barack Obama tarafından görevlerine tekrar aday gösterilmeleriyle ilgili olarak Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Suriye'deki her türlü olasılığa dair seçenekler belirlediklerini ve kendilerinden istenmesi halinde harekete hazır olduklarını belirterek, "Ancak buna Obama yönetimi karar vermeli" dedi.

Suriye'deki çatışmalarda Esed’e bağlı askeri güçlerin üstünlük sağladığına dikkat çeken Dempsey, Washington’da “kinetik saldırılarla” savaşa doğrudan müdahale senaryolarının ele alındığını söyledi.

Orgeneral Martin Dempsey, saldırılarla hedef alınacak noktalar ve diğer ayrıntılar konusunda bilgi vermekten ise kaçındı.

'Kinetik müdahale'

Obama yönetimi Libya'da Kaddafi'nin devrildiği doğrudan müdahaleyi de "kinetik saldırı" başlığı altında değerlendirmişti. "Kinetik eylem" askeri terminolojide bombalama, füze ya da roketlerle vurma ya da insansız uçaklarla yapılan muhtelif operasyonları kapsıyor.

'Obama'ya planlar sunduk'

Dempsey, Başkan Barack Obama’ya Suriye’ye doğrudan müdahale için birkaç plan sunduğunu, ancak kararın Obama’ya ait olduğunu vurguladı.

Kerry: Uçuşa yasak bölge zor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, Ürdün Dışişleri Bakanı Nasir Cudeh ile Suriyeli sığınmacıların kaldığı en büyük kamp olan Zateri Kampı'na sürpriz ziyarette bulundu.

Kerry, ziyaretinde Suriyeli sığınmacıların temsilcileriyle yaklaşık 40 dakika görüştü.

Suriyeli sığınmacılar, Kerry'den Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesini, tampon bölge ve insani yardım koridorları oluşturulmasını talep etti.

Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturmanın zorluğuna dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı John Kerry şunları söyledi: "Değerlendirmemiz altında birçok alternatif var. Bunun o kadar kolay olmasını isterdik. Bildiğiniz gibi 12 yıldır 2 ülkede savaşıyoruz, ayrıca Suriye muhalefetine silah sağlamak gibi birçok alanda yardım yapmaya çalışıyoruz. Yeni şeyler yapıyoruz. Uçuşa yasak bölgeyi de değerlendiriyoruz ancak bu söylendiği kadar kolay değil."