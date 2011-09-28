'ABD Suriye'ye müdahale etmez'

T24 - ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, Libya'ya müdahale ettikleri gibi Suriye'ye müdahale etmelerinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.



Ford, Şam'dan telefonla Time dergisine verdiği demeçte, Suriye'deki gösterilerin büyük ölçüde barışçıl olduğunu belirtti. Ancak Beşşar Esad yönetimin olaylara müdahalesinin bu şekilde devam etmesi durumunda, silahlı bir isyan hareketinin başlayabileceğinini savunan Ford, ''Muhalefet hareketi, henüz şiddete dönüşmüş değil.



Ancak bazı protestocular ailelerini ve semtlerini korumak için silahlandılar. Güvenlik güçlerine ateş açıldı. Bu kesinlikle doğru'' dedi.



Ford, açıklamasında, ''Muhalefete söylediğimiz şeylerden biri de, Libya'ya müdahale ettiğimiz gibi Suriye'ye de müdahale etmemizi beklememeleri.



Muhalefet açısından asıl mesele, rejim içinden nasıl destek alacakları ve sorunu çözmek için dışarıya bakmamanın bir yolunu bulmak. Bu bir Suriye sorunu ve çözüm de Suriye'den gelmeli'' diye konuştu.



Time dergisinin haberinde, son 6 aydır süren olaylarda 2 bin 700 kişinin öldüğü ve 20 binden fazla kişinin de gözaltına alındığı iddia edilerek, bazı Suriyeliler'in uluslararası toplumdan Libya'da olduğu gibi bir koruma talep ettiği belirtildi.



