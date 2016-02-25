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ABD: Suriye’ye kara harekatını görüşüyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, harekat konusunda Arap ülkeleriyle görüştüğünü söyledi

25 Şubat 2016 21:17

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye-Suriye sınırında uçuşa yasak bölge kurulmasıyla ilgili olarak, “Bu konuyu gözden geçiriyoruz. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Kulağa geldiğinden çok daha karmaşık” dedi. Kerry, Suriye’ye kara harekatı konusunda bazı Arap ülkeleriyle görüşmeler yaptıklarını ifade ederek “Bu öneriler konusunda görüşmelerimiz sürüyor ancak bunlar ön görüşmeler” ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Kerry ayrıca, “İran Devrim Muhafızları Ordusu, neredeyse tüm askerlerini Suriye’den çekti. (İran’ın dini lideri Ayetullah Ali) Hamaney, askerlerinin büyük bir kısmını bu ülkeden çıkardı. Suriye’de varlıkları önemli ölçüde azaldı” dedi. Kerry, “Bu, İran’ın Suriye’den Lübnan’a silah sevkiyatına devam etmediği anlamına gelmiyor. Bu durum, bizde endişeye yol açıyor” diye ekledi.

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