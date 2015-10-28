ABD, Suriye'ye kara harekatı mı düzenleyecek?

Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadelede sahadaki ortakları daha fazla destekleyeceklerini, saldırıları artıracaklarını söyleyen ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın, “IŞİD’e karşı hava saldırıları ya da karada doğrudan eylem yapmaktan çekinmeyeceğiz” şeklindeki sözleri, ABD'nin bölgeye yönelik kara harekatını başlatabileceği yorumlarına sebep oldu.

NTV'nin haberine göre, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nde düzenlenen “Orta Doğu’da askeri strateji” adlı oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayan Ashton Carter, IŞİD’e karşı verilen mücadelede bazı yeni yaklaşımlara gitmek suretiyle saldırıların artırılacağını söyledi. ABD ve koalisyon güçlerinin IŞİD’e karşı yapacağı saldırıların daha da şiddetleneceğinin altını çizen Carter, özellikle Rakka, Enbar ve Ramadi şehirlerinde saldırıların artırılacağını belirtti.

"Karada doğrudan eylem yapmaktan çekinmeyeceğiz"

IŞİD’in elinde bulunan Rakka kentine yoğunlaşacaklarını bildiren Carter, bu konuda ılımlı Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceklerini, bu güçlerin bir kısmının Rakka’ya 50 kilometre kadar yaklaştıklarını söyledi.

Carter, geçen hafta Irak’ın Havice bölgesinde Peşmerge güçleriyle düzenlenen ve bir Amerikalı askerin ölümüne yol açan rehine kurtarma operasyonunu hatırlatarak, “IŞİD’e karşı yeterli, ortaklarımızın saldırılarını desteklemekten veya bu tür görevleri, hava saldırıları ya da karada doğrudan eylem yoluyla kendimiz yapmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Yeni hedef, IŞİD'in petrol işletmeleri

Güney’de ise Ürdün ile işbirliğini güçlendirmeyi planladıklarını açıklayan Carter, IŞİD’e ait daha kıymetli hedeflere ve IŞİD’in önemli finansal kaynakları olan petrol işletmelerine saldıracaklarını kaydetti. ABD’nin ve IŞİD karşıtı koalisyonun hava saldırılarını artıracaklarının altını çizen Carter, “Yeni donatma yaklaşımımızla güçlendirmeyi planladığımız Suriye-Arap koalisyonu diğer IŞİD karşıtı diğer Suriyeli güçlerle Rakka’ya ilerlemek için çalışacak” ifadesini kullandı.

Carter, IŞİD’e karşı verilecek mücadele kapsamında Irak hükümetine destek olarak Irak ordusunun güçlenmesine de yardım edeceklerini belirtti. Carter, “Fakat Irak hükümeti ve güvenlik güçleri daha net adımlar atarak ilerlemede bulunmaları gerekiyor” diye konuştu.