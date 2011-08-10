ABD, Suriye'ye en büyük darbeyi vurdu

T24 - ABD, Suriye'nin en büyük ticari bankası olan Commercial Bank of Syria ile mobil telefon operatörü Syriatel'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.



Kuzey Kore'ye mali hizmet sunduğu suçlamasıyla Suriye'nin devlet kontrolündeki bu en büyük bankasına yaptırım kararı alan ABD, uygulayacağı yaptırımlar çerçevesinde bu bankanın ABD'deki para ve malvarlıklarını donduracak ve Amerikan şirket ile vatandaşlarına bu banka ile iş yapmalarını yasaklayacak.



Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yayınlanan açıklamada, yaptırımların bu bankaya bağlı Syrian Lebanese Commercial Bank'ı da hedefleyeceği belirtildi.



ABD ayrıca rejime verdiği destekten ötürü Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf'a ait Suriye'nin en büyük mobil telefon operatörü Syriatel'e de yaptırım uygulayacağını açıkladı.



ABD geçen mayısta Suriye rejimi ve destekçilerine, muhaliflerin gösterilerine kanlı müdahalesinden ötürü Devlet Başkanı Esad'da başlayarak yaptırım kararı almıştı.





BEYAZ SARAY: SURİYE ESAD'SIZ DAHA İYİ OLUR



ABD yönetimi, Suriye'nin Devlet Başkanı Beşşar Esad'sız daha iyi olacağını açıkladı.



Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin, Suriye hükümetine yönelik baskısını sürdüreceği ifade edildi.





ABD BÜYÜKELÇİSİ: SUÇLARIN KANITLARI ELİMİZDE



ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Susan Rice, Suriye'de işlenen suçların kanıtlarının ülkesinin elinde olduğunu ve Devlet Başkanı Beşşar Esad üzerindeki baskıyı artırmak için bunları kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.



Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki muhalif hareketin bastırılmasının ele alınacağı toplantıdan önce açıklama yapan Rice, "Suriye'de işlenen suçların kanıtlarına sahibiz ve bunları soruşturacak herkesle paylaşmaya hazırız" derken, bu suçların niteliği ve kimler tarafından işlendiğini belirtmedi.



Rice, New York ve dünyadaki partnerleriyle eşgüdüm halinde yeni yaptırımlarla Suriye üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.



ABD, bugün Suriye'nin en büyük ticari bankası olan Commercial Bank of Syria ile mobil telefon operatörü Syriatel'e yaptırım uygulama kararı aldığını bildirmişti.



Öte yandan, diplomatları Beşşar Esad ile Şam'da görüşen Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'nın BM diplomatik temsilciliklerinden yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı'nın bu görüşmede güvenlik güçleri tarafından "bazı hataların" ortaya konduğunu kabul ettiği belirtildi.



Esad'ın bu görüşmede ayrıca hedefi çok partili demokrasiye geçiş yolunu açacak reform sürecine verdiği desteğin altını çizdiği kaydedildi.



Bu arada, Suriye'de bugün güvenlik güçlerinin Humus kentindeki operasyonlarında ölen sivillerin sayısı 16'ya yükseldi.



İnsan hakları eylemcileri ve sivil toplum kuruluşları, İdlib bölgesindeki operasyonlarda da bir kadının öldüğünü belirttiler.





Suriye ordusu İdlib'ten çekilmeye başladı



Bu arada Suriye ordusu, ülkenin kuzeybatısında Türkiye'ye yakın İdlib bölgesinden çekilmeye başladı.



Bölgedeki basın mensupları, İdlib'e giren silahlı kuvvetlerin çekilmekte olduğunu belirttiler.



Suriyeli yetkililerin düzenlediği gezi çerçevesinde bölgede bulunan gazeteciler, otuz kadar askeri personel taşıyıcı ve on kadar askeri kamyonun, İdlib kentinin birkaç kilometre güneyindeki Ariha'dan çekilmekte olduğunu kaydettiler.



Bir askeri yetkili, Suriye askerlerinin İdlib'e ve bölgesine kent sakinlerinin çağrısı üzerine girdiğini, hedeflerinin sabotajcıları ve silahlı grupları yakalamak olduğunu belirterek, "Görevlerini yerine getiren askerler kışlalarına dönüyorlar" dedi.





