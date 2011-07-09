-ABD, SURİYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI WASHINGTON (A.A) - 09.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Washington Büyükelçisi İmad Mustafa'nın, Suriyeli diplomatların ABD'de gösterilere katılan kişilere yönelik izleme faaliyeti yürüttüğüne dair gelen bilgiler üzerine bakanlığa çağrıldığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın Diplomatik Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Eric Boswell, geçen çarşamba günü, kendilerine gelen bilgilere dayanarak, Suriye Büyükelçiliği personelinin ABD'deki faaliyetlerine ilişkin bir dizi kaygıyı dile getirmek üzere Suriye Büyükelçisi Mustafa'yı bakanlığa çağırdı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Büyükelçi Mustafa'nın yetkisi altında Suriye Büyükelçiliği personelinin, ABD'de barışçıl gösterilere katılan kişilere yönelik video ve fotoğraf yoluyla izleme faaliyeti yürütmekte olduğuna dair bilgiler aldık. ABD hükümeti, herhangi bir yabancı hükümetin, Amerikan Anayasasının koruması altındaki ifade özgürlüğü hakkını kullanan bireylere gözdağı vermeye dönük eylemlerde bulunduğuna dair bilgileri çok ciddiye almaktadır". Bakanlık ayrıca, Suriye hükümetinin, ABD'de gösterilere katılan akrabalarının eylemlerinden dolayı Suriyeli aile üyelerine karşı misilleme çabası yürüttüğüne dair gelen bilgileri de araştırdıklarını bildirdi.