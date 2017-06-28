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Dünya

ABD: Suriye'nin kimyasal saldırı hazırlıkları hakkında kanıt sunmayacağız

"Bazen detaylarına hakim olmadığınız konular olabiliyor"

28 Haziran 2017 21:23

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye hükümetinin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğuna dair bir kanıt sunmayacaklarını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, basın mensuplarının sorusu üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın bu konudaki sözleri hakkında açıklama yapan Nauert, söz konusu bilginin istihbarat verilerine dayandığını, bu nedenle ABD'nin bu konuda kanıt sunmadığını ifade etti.

Nauert, "Gelecekte de bu konuda kanıt sunmayacağız. Zira bu hususa, bir istihbarat konusu olarak bakılıyor. Bazen detaylarına hakim olmadığınız konular olabiliyor. Ancak hiç şüphe yok ki, bu konu ABD'nin en üst düzeyde ilgisini çekti" ifadelerini kullandı.

Öte yanda Nauert, Suriye hükümetinin saldırı hazırlamadığı yönündeki açıklamalarına inanmayacaklarını da kaydederek şunları söyledi:

"Suriye yönetiminin daha önce kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını biliyoruz ve bu durum bizim için ciddi endişe yaratıyor."

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin yeni bir kimyasal saldırı düzenlemek için yaptığı hazırlıkları izlediklerini öne sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'deki meşru yönetime yönelik iddialarının ve tehditlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını iddia eden Beyaz Saray'ın, teröristlere kimyasal silah kullanarak provokasyon yapma daveti gönderdiğinin altını çizmişti.

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