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Dünya
Deutsche Welle

ABD, Suriyeli muhaliflere havadan cephane attı

Amerikan askeri nakliye uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD karşıtı güçlere paraşütlerle cephane ve mühimmat indirdiği bildirildi.

13 Ekim 2015 13:51


ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasına göre, muhaliflere gönderilen malzemenin büyük kısmını hafif silahlar oluşturuyor.

Suriye'nin kuzeyinde aralarında PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin de bulunduğu muhalif gruplar faaliyet gösteriyor.

YPG, geçtiğimiz günlerde bir dizi Arap muhalif örgütle birlikte "Suriye Demokratik Güçleri" adı altında yeni bir ittifak kurmuştu.

'İttifakın hedefi Rakka'yı ele geçirmek'

Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili, ittifakın önümüzdeki günlerde IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'ya doğru harekete geçmesinin beklendiğini söyledi.

YPG, ABD savaş uçaklarının desteğinde IŞİD'e üst üste darbe vurmayı başarmıştı.

Gözlemciler, YPG'nin Araplarla kurduğu yeni ittifak sayesinde yalnızca Kürtlerin çıkarlarını savunduğu yolundaki iddiaları ortadan kaldırmak istediğine dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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