-ABD SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR WASHINGTON (A.A) - 26.04.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki diplomatik personelinin ailelerine ve zorunlu olmayan Elçilik personeline bu ülkeyi terk etme talimatı verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, karara gerekçe olarak protestoların düzenlendiği ülkedeki belirsiz durum ile istikrarsızlık gösterildi. Açıklamada, Suriye'de bulunan Amerikan vatandaşlarına da zorunlu olmadıkça ülke içinde yer değiştirmemeleri tavsiye edildi. Bu arada, Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Tommy Vietor, göstericilere Şam yönetimi tarafından uygulanan şiddetin bir karşılığı olarak üst düzey Suriyeli yöneticileri kapsayan yaptırım uygulamasının planlandığını açıkladı.