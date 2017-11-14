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Dünya

ABD: Suriye'den çekilmeyeceğiz

"Siyasi uzlaşma ve ilerisi için gideceğimiz yer, Birleşmiş Milletler koordinasyonunda devam eden Cenevre sürecidir"

14 Kasım 2017 18:25

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Cenevre görüşmeleri belirli bir diplomatik çözüme ulaşıncaya kadar ABD ordusunun Suriye'deki varlığını sürdüreceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Mattis, şunları söyledi:

"Siyasi uzlaşma ve ilerisi için gideceğimiz yer, Birleşmiş Milletler koordinasyonunda devam eden Cenevre sürecidir. Şimdiki hedefimiz; IŞİD hilafet olarak yok oluncaya kadar operasyonlarımıza devam etmek ve Cenevre'de diplomatik bir çözüme varıncaya kadar onların geri gelmeyecekleri şekilde pozisyonumuzu korumaktır. Dolayısıyla Cenevre süreci bir sonuca varmadan Suriye'den ayrılmayacağız."

IŞİD’in yenilgisinin ölçütünün ne olduğuyla ilgili soruları geçiştiren Mattis, örgütün henüz tam bitmediğini ve onların savaşma isteği olduğu sürece ABD'nin savaşmaya devam edeceğini dile getirdi.

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