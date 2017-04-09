ABD: Suriye’deki siyasi çözüme Esad’ın da katılması gerekli

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD’nin Suriye’deki başlıca önceliğinin IŞİD’in yenilmesi olarak kalmaya devam ettiğini, Suriye’deki siyasi çözüm sürecine ise Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da katılması gerektiğini açıkladı.

ABD merkezli CBS TV kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye politikasına ilişkin, "İlk önceliğin IŞİD'in yenilmesi olduğuna inanıyoruz. Örgütü yenerek ve ‘halifeliği' kaldırarak hem ABD'ye hem de bölgedeki istikrara karşı oluşan tehdidi ortadan kaldırıyoruz veya minimize ediyoruz. Bu tehdidin kalkmasının veya minimize edilmesinin ardındansa dikkatimizi Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma konusuna verebileceğiz" şeklinde konuştu.

Tillerson, "İç savaşın devamını önleyebileceğimizi ve çatışmanın taraflarını masaya oturtup siyasi görüşme sürecini başlatabileceğimizi umuyorum. Bu konuya (Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad) yönetiminin de katılması gerektiği ortada" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki siyasi çözüm için ateşkes ve ‘istikrarlı bölgelerinin' sağlanması gerektiğine dikkat çeken Tillerson, "Suriye'de ateşkes sağlarsak ve ‘istikrarlı bölgeler' oluşturursak, fayda getirecek siyasi süreci başlatmaya gerekli şartların oluşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.