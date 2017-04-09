T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Suriye’deki siyasi çözüme Esad’ın da katılması gerekli

"IŞİD'i yenerek ve ‘halifeliği' kaldırarak hem ABD'ye hem de bölgedeki istikrara karşı oluşan tehdidi ortadan kaldırıyoruz"

09 Nisan 2017 23:11

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD’nin Suriye’deki başlıca önceliğinin IŞİD’in yenilmesi olarak kalmaya devam ettiğini, Suriye’deki siyasi çözüm sürecine ise Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da katılması gerektiğini açıkladı.

ABD merkezli CBS TV kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye politikasına ilişkin, "İlk önceliğin IŞİD'in yenilmesi olduğuna inanıyoruz. Örgütü yenerek ve ‘halifeliği' kaldırarak hem ABD'ye hem de bölgedeki istikrara karşı oluşan tehdidi ortadan kaldırıyoruz veya minimize ediyoruz. Bu tehdidin kalkmasının veya minimize edilmesinin ardındansa dikkatimizi Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma konusuna verebileceğiz" şeklinde konuştu.

Tillerson, "İç savaşın devamını önleyebileceğimizi ve çatışmanın taraflarını masaya oturtup siyasi görüşme sürecini başlatabileceğimizi umuyorum. Bu konuya (Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad) yönetiminin de katılması gerektiği ortada" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki siyasi çözüm için ateşkes ve ‘istikrarlı bölgelerinin' sağlanması gerektiğine dikkat çeken Tillerson, "Suriye'de ateşkes sağlarsak ve ‘istikrarlı bölgeler' oluşturursak, fayda getirecek siyasi süreci başlatmaya gerekli şartların oluşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

rex tillersonabdsuriyeesad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24