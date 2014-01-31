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Dünya

ABD Suriye'deki kimyasal silahların tesliminin gecikmesinden kaygılı

ABD Savunma Bakanı, Polonya'da yaptığı açıklamada, Şam yönetiminin kimyasal silahları teslim etmekte gecikmesinin nedenini bilmediğini ve 'bunu halletmeleri gerektiğini' belirtti

31 Ocak 2014 09:48


Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye'deki kimyasal silahların tesliminin gecikmesinden kaygılı olduğu belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Polonya'da yaptığı açıklamada, Şam yönetiminin kimyasal silahları teslim etmekte gecikmesinin nedenini bilmediğini ve "bunu halletmeleri gerektiğini" söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rusya ve ABD'nin aracılığıyla varılan anlaşma uyarınca Suriye, kimyasal silah programına son vererek, cephaneliğindeki stokları teslim etmeyi kabul etmişti.

30 Haziran'a kadar tamamlanması planlanan tasfiye planını gözetim altında tutan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tıklayın (OPCW) yetkililerinin Lahey'de toplanarak süreci gözden geçirmesi bekleniyor.

 

Rusya'ya çağrı

 

Hagel, Polonyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında, Şam yönetiminin programın gerisinde olduğunu belirterek, "Suriye hükümeti, vermiş olduğu taahhüde uyma sorumluluğunu göstermelidir" dedi.

ABD'li bakan ayrıca, Rusya yönetimine, süreci hızlandırmak için Şam hükümeti üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısı yaptı.

ABD Büyükelçisi Robert Mikulak da OPCW yönetimine gönderdiği açıklamada, Suriye'nin elindeki kimyasal silahların yok edilmesi sürecinin "gevşemesinden" duyduğu kaygıyı dile getirdi.

OPCW tarafından dün yapılan açıklamada, Suriye yönetiminin henüz elindeki kimyasal silah stoğunun sadece %5 kadarını teslim ettiği kaydedilmişti.

Yaklaşık 16 metrik tonluk 'Kategori 1' sınıfındaki kimyasal madde geçen ay Lazkiye limanından imha edilmek üzere yola çıkmıştı.

Suriye daha önce yaptığı bildirimde, elinde 700 ton kimyasal silah ve 500 ton kimyasal silah yapımında kullanılan madde olduğunu belirtmişti. Yurtdışında imha edilmesi planlanan maddelerin, 5 Şubat itibariyle ülke dışına çıkarılması planlanıyordu. Isopropanol maddesi stoğu ise ülke içinde imha edilecek.

 

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