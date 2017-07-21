ABD, Suriye'deki 'ılımlı muhaliflere' desteği kesiyor

ABD Başkanı Trump’ın, CIA’nın Suriye’de ‘ılımlı muhaliflere’ yönelik 'örtülü destek' programını sona erdirme kararı aldığı iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suriye’de Esad yönetimini devirmek amacıyla farklı cihatçı örgütlere “ılımlılar” kisvesi altında destek veren ABD’nin bu uygulamadan tümüyle vazgeçme kararı aldığı savunuldu. Halihazırda Obama döneminde başlatılan Suriye ordusuna karşı savaşta, “eğit donat” adı altında askeri eğitimden, silahlanmaya desteklenen “ılımlı muhalif” gruplardan Washington’ın artık el çekeceği, tüm desteği halihazırda YPG’nin ana bileşenini oluşturan, IŞİD’e yönelik Rakka operasyonlarını yürüten Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) vereceği iddia edildi.

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesinin haberine göre, Başkan Donald Trump Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) örtülü programı olan “ılımlı muhalifleri silahlandırma ve eğitme programına son verme kararı aldı”. “Ilımlı” olarak nitelendirilen gruplar TSK’nin de destek verdiği ÖSO unsurlarından. Söz konusu program 2013 yılında dönemin başkanı Barack Obama tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın iktidarı bırakması için “baskı unsuru” gerekçesiyle başlatılmıştı. Türkiye ile de bu çerçevede “muhaliflerin eğit donatına ilişkin çalışmalar yürütüldüğü” basında yer almıştı. Ancak kısa zamanda “eğit donat” programı” başarısızlığa uğramış, eğitilenlerin çoğu ya IŞİD, Nusra’nın eline düşmüş, ya da taraf değiştirmiş, verilen silahlar da buhar olmuştu. Ancak ABD’nin Suriye’nin güneyinde Ürdün sınırından benzer programı uyguladığı da gündeme düşmüştü. Son dönemde gözler Irak ve Suriye’de IŞİD’e yönelik nihai operasyonlara çevrilirken ABD’nin sahada en yakın müttefiki ise Ankara’nın “terör örgütü” olarak kabul ettiği YPG’nin ana bileşenini oluşturduğu SDG.

Rusya’ya mesaj

CIA’nın “ılımlı muhaliflere” örtülü destek programını kaldırdığı iddiasının, Suriye’de ateşkese yönelik Rusya, Türkiye, İran’ın inisiyatifiyle Astana sürecinde varılan “çatışmasızlık bölgeleri” uzlaşısı, 7 Temmuz’da duyurulan ülkenin güneyinde Rusya ile ABD arasında varılan ateşkesin sonrasında geldiğine işaret ediliyor.

Suriye’nin güneyinde son dönemde ABD’nin hava bombardımanları, desteklediği muhalif gruplara karşı İran destekli Suriye ordusu ilerleyişini sürdürüyordu. Kimi yorumda, programı sonlandırmanın Trump’ın Rusya’yla çalışma yolları aramasının göstergesi olduğu belirtildi. Trump’ın bu adımının, “Rusya ile çıkarlarımız çerçevesinde birlikte çalışabiliriz” mesajı içerdiği de kaydedildi. Rusya’nın uzun süredir ABD’ye bu yönde talebi olduğuna da dikkat çekildi. Trump yönetiminin Suriye’de önceliğin “Esad’ı devirmek değil, IŞİD’i yenmek olduğu” yönündeki tutumu biliniyor.