ABD: Suriye'deki iç savaş devam ederse Rusya şehirleri saldırıya uğrayabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye’de iç savaşın devam etmesi durumunda bazı aşırıcı grupların saldırılarını sınır ötesine taşıyabileceği ve Rusya’nın şehirlerinde dahi saldırıların olabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kirby, günlük basın toplantısında, Suriye’de devam et iç savaşa dair değerlendirmeler yaparken, Rusya’yı uyardı. John Kirby, “Suriye’de iç savaşın devam etmesi durumunda aşırıcı gruplar Suriye’deki bu durumu istismar edebilir ve operasyonlarını genişletebilir. Hiç şüphe yok ki bu Rusya’nın menfaatleriyle çatışabilir ve Rusya şehirleri dahi bu saldırılara maruz kalabilir.” dedi.

İç savaşın devam etmesi durumunda Suriye’de savaşan Rus askerinin de bundan zarar göreceğini belirten Kirby, “Rus askerleri ceset torbalarında ülkelerine dönebilir. Rusya kaynaklarını ve daha fazla savaş uçağını kaybedebilir." şeklinde konuştu.



Öte yandan Kirby, Suriye’de iç savaşın sona ermesi adına sorumluluğun Rusya’da olduğu şeklindeki görüşlerini yineleyerek, “Bakan Kerry sorumluluğun Rusya’da olmaya devam ettiğini ve insani yardımların gerekli bölgelere ulaşmasının sağlanması gerektiğini söyledi” diye konuştu.



Rusya’nın ve Beşşar Esed rejiminin Suriye’de sivillere ve hastanelere yönelik saldırılarından derin kaygı duyduklarını belirten Kirby, “Bakan Kerry, ABD’nin ve müttefiklerinin bu durumdan Rusya’yı sorumlu tuttuğunu açıkça söyledi” ifadesini kullandı.