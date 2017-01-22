"ABD Suriye'de yeni üs kuruyor" iddiası

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen ve Erbil merkezli yayın yapan Bas News, YPG'ye desteği nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir üs kurduğunu ve üsse 800 komandonun yerleştirildiğini iddia etti.

BasNews, söz konusu iddiayı YPG öncülüğündeki SDG'li bir kaynağa dayandırdı. Haberde, 800 komandonun yerleştirildiği yeni üsün Haseke’nin kuzeybatısında, Dirbesi-Heseke yolu üzerindeki Tibeyder Köyü'nde olduğu iddia edildi.

ABD’nin bu askeri üssü Rakka ve Deyrezor operasyonuna katılan SDG'ye destek vermek amacıyla kurduğu iddiası da haberde yer aldı.