ABD Suriye'de uçuşa yasak bölgeler istedi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ülkesinin Suriye'de çatışmasızlık ortamının sürmesine yönelik şartlarını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kerry, "Kilit noktalarda tüm uçakların uçuşu yasaklanmalı" dedi.

Suriye uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki alanlarda uçuşunun yasaklanması gerektiğini vurgulayan Kerry, açıkladı. Şam yönetimini çatışmasızlık anlaşmasını bozan taraf olmakla suçladı.

Kerry, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için de "oyunbozan" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan sonra söz alarak konuşan John Kerry, Halep yakınlarındaki yardım konvoyunun hava saldırısına hedef olmasını da gündeme getirdi.

Kerry, "Konvoya düzenlenen saldırı, Rusya'nın ya da Suriye'nin Cenevre Anlaşması kapsamında üzerlerine düşeni yapıp yapamayacakları konusunu sorgulatıyor" diye konuştu.

Cenevre Anlaşması, Suriye'de iç savaşın taraflarının bir araya gelerek 5,5 yıldır devam eden iç savaşa siyasi bir çözüm bulunmasını öngörüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yardım konvoyunu Rusya ya da Suriye'ye ait uçakların vurmadığını ifade etti ve konuyla ilgili uluslararası bir soruşturma heyetinin kurulmasını önerdi.

Lavrov, 9 Eylül'de ABD-Rusya anlaşması sonucu yürürlüğe giren çatışmasızlık anlaşmasının ise işe yaraması için ise hem Washinton'un hem de Moskova'nın eş zamanlı adımlar atması gerektiğini belirtti ve "Aksi takdirde hiçbir yere varamayız" dedi.

Lavrov ayrıca Esad yönetiminin bundan sonra tek taraflı ateşkeslere yanaşmayacağını da vurguladı.

Kerry ise Lavrov'un bu sözlerine atıfta bulunarak "Rus Dışişleri Bakanı'nı dinlerken kendimi paralel evrende gibi hissettim" diyerek mevkidaşına tepkisini gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi oturumunda eski adı Nusra Cephesi olan ve El Kaide ile bağlarını kopardığını açıkladıktan sonra adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren radikal grup ile silahlı muhalifler arasındaki ilişki de masaya yatırıldı.

Rusya, ABD'yi 'ılımlı muhalifler' olarak tanımlanan ve Washington'un desteğini alan grupların, BM tarafından 'terör örgütü' olarak sınıflandırılan Şam'ın Fethi Cephesiyle işbirliğine gittiğini iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry ise bu iddialara "Eğer Suriyeli muhalifler Nusra Cephesi'nin yanında savaşıyordsa bunu görmezden gelemeyiz" yanıtını verdi.