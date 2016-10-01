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Dünya

ABD: Suriye'de Rusya'yla olan ilişkilerimiz kopma noktasında

"Hala aynı noktadayız, kapıları tamamen kapatmadık"

01 Ekim 2016 12:55

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, "Rusya'nın henüz Suriye’de bizim görmek istediğimiz adımları atmaması nedeniyle ilişkilerin sona ermesine çok yakın bir noktadayız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında Washington ve Moskova arasındaki Suriye'ye ilişkin gerginlik hakkında konuştu.

Mark Toner, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail'den dönüşü sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda konuştuğunu söyledi.

Toner, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin henüz sona ermediğini belirterek, "Hala aynı noktadayız. Kapıları tamamen kapatmadık. Rusya'nın henüz Suriye’de bizim görmek istediğimiz adımları atmaması nedeniyle ilişkilerin sona ermesine çok yakın bir noktadayız." diye konuştu.

Rusya ile Suriye'de diplomatik bir çözüm arayışı için çok fazla mesai harcadıklarını belirten Toner şunları kaydetti:

"Burada daha önce konuştuğumuz gibi önümüzde farklı seçenekler var. Bunlardan birçoğunun sonucu çok iyi değil, bu yüzden kapıları biz tamamen çarpıp kapatmadan meselenin ciddiyetinin bizim ve Rusya tarafından anlaşıldığından emin olmak istiyoruz."

Toner, Suriye'de taraflar arasında gerilimin daha da artmasından çekindiklerini dile getirerek, "Diplomatik sürecin öldüğünü kabul etmemiz durumunda gerilimin artmasını istemeyiz, fakat diplomasi sona ererse pekala sonuç bu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Toner, Washington ve Moskova ilişkilerinin yaşam destek ünitesinde olduğunu, fakat ünitedeki çizginin henüz düz olmadığını söyledi.

Barack Obama yönetiminin Halep'teki gelişmelerin ardından Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruyu da cevaplandıran Toner, Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanmasının seçeneklerden birisi olduğunu kaydetti.

 

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