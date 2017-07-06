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Dünya

ABD: Suriye'de Rusya'yla çalışmaya hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Suriye'de uçuşa yasak bölge, ateşkes ve insani yardım için Rusya'yla çalışmaya hazırız

06 Temmuz 2017 14:58

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye’de Rusya’yla birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Gazete Duvar'ın haberine göre Tillerson, Şam yönetiminin en güçlü müttefiki Rusya’yla muhtemel ortak çalışma alanları arasında olası uçuşa yasak bölgeleri, ateşkes denetimini ve insani yardımı saydı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilk kez yüzyüze görüşeceği G-20 zirvesi için Almanya’ya hareket etmeden önce konuşan Tillerson, “Eğer iki ülke sahada istikrar için birlikte çalışırsa, Suriye’nin siyasi geleceğinin temelleri atılacaktır” dedi. ABD Dışişleri Bakanı, Rusya’ya IŞİD’le ortak mücadele çağrısı da yaptı.

Tillerson’ın bu açıklamaları, Trump-Putin görüşmesinin tonuna ilişkin ipuçları verirken, son olarak, ABD Dışişleri Bakanı’nın ‘Beşar Esad’ın kaderini Rusya’ya bıraktıklarını söylediği’ iddia edilmişti. 

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