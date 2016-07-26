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Dünya
Deutsche Welle

ABD, Suriye'de Rusya ile işbirliği arıyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ile Suriye'de işbirliğini öngören bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı. Suriye barış görüşmeleri için BM, ABD ve Rusya yetkilileri ise Cenevre'de buluştu.

26 Temmuz 2016 21:17


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Laos'ta görüştü. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları toplantısına katılan Kerry ve Lavrov, ikili bir görüşme yaptı. Görüşme hakkında bilgi veren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iki ülkenin Suriye'de işbirliğini öngören bir plan üzerinde çalışıldığını söyledi. Kerry, terör örgütüne karşı askeri ve istihbarat alanında daha yakın işbirliğini öngören planın ağustos ayı içinde tamamlanacağını kaydetti.

Lavrov'un çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Suriye için yeni barış müzakereleri çağrısında bulundu. Lavrov, soruna siyasi çözüm bulunabilmesi için Suriye hükümeti ve muhalefetin doğrudan görüşmelerde bulunmasının şart olduğunu vurguladı.

Cenevre'de görüşme

Öte yandan Suriye barış görüşmeleri için Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Rusya yetkilileri Cenevre'de buluştu. Görüşmelerde Rusya'yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadi Gatilov temsil ediyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da toplantılarda hazır bulunuyor.

ABD-Rusya uzlaşmasının önemi

Suriye sorununa çözüm arayışında ABD ve Rusya'nın uzlaşması büyük önem taşıyor. Moskova Esad yönetimini, ABD ise muhalifleri destekliyor. ABD ile Rusya'nın Suriye'de uzlaştığı ateşkes 27 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Ancak ateşkese rağmen çatışmalar yer yer devam ediyor.

Mistura'nın açıklaması

Muhalefet, Halep'e yönelik saldırıları gerekçe göstererek nisan ayında Cenevre görüşmelerinden çekildi. BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye görüşmelerinin yeni turunu Ağustos ayı içinde düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaşta 250 binden fazla kişi öldü, 4,5 milyon kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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