ABD Suriye'de rejim destekli konvoyu vurdu

AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkili, koalisyon güçlerinin Ürdün sınırı yakınlarındaki bir karagâhına yaklaşan konvoyun, El Tanf yakınlarında vurulduğunu açıkladı.

Yetkili, vurulan rejim destekli milis gücünün, ABD ve ülkenin güneyindeki Amerikan destekli Suriyeli gruplar açısından bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, askeri konvoyun içinde milislerin, bir tank ve az sayıda inşaat araçlarının bulunduğunu ve konvoyun uyarı ateşine rağmen durmayı reddettiği gerekçesiyle vurulduğunu söyledi. ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada da konvoyu vazgeçirmek için Rusların da girişimde bulunduğu ancak başarılı olamadıklarına dikkat çekildi. Amerikan CBS televizyonu konuyla ilgili haberinde konvoydaki bir tank ve bir buldozerin imha edildiğini duyurdu.

"Deneme yapıyorlardı"

ABD'li bir yetkili, Reuters'e yaptığı açıklamada, konvoyun ABD destekli güçlerin bulunduğu mevkinin yakınında bir pozisyon oluşturmaya çalıştığını söyledi. Yetkili "Muhtemelen El Tanf'a ne kadar yakınlaşabileceklerini görmek için bir deneme yapıyorlardı" diye konuştu. Ajansa konuşan Suriyeli muhalif güçler, konvoyda Suriye askerleri ve İranlı milislerin olduğunu söyledi.

"Sekiz kişi öldü" iddiası

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise olayda sekiz kişinin öldüğü belirtildi.

Kuruluştan yapılan açıklamada "ölenlerin çoğunluğunun Suriye rejimine sadık oldukları ancak Suriyeli olmadıkları" belirtildi.

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DPA/Reuters/AFP,EC/CÖ