T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD Suriye'de rejim destekli konvoyu vurdu

ABD savaş uçakları Suriye’de rejim destekli milis güçlerine ait bir askeri konvoyu vurdu. İçinde bir tank ve bir buldozerin bulunduğu belirtilen konvoydaki sekiz kişinin öldüğü belirtiliyor.

19 Mayıs 2017 12:41

AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkili, koalisyon güçlerinin Ürdün sınırı yakınlarındaki bir karagâhına yaklaşan konvoyun, El Tanf yakınlarında vurulduğunu açıkladı.

Yetkili, vurulan rejim destekli milis gücünün, ABD ve ülkenin güneyindeki Amerikan destekli Suriyeli gruplar açısından bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, askeri konvoyun içinde milislerin, bir tank ve az sayıda inşaat araçlarının bulunduğunu ve konvoyun uyarı ateşine rağmen durmayı reddettiği gerekçesiyle vurulduğunu söyledi. ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada da konvoyu vazgeçirmek için Rusların da girişimde bulunduğu ancak başarılı olamadıklarına dikkat çekildi. Amerikan CBS televizyonu konuyla ilgili haberinde konvoydaki bir tank ve bir buldozerin imha edildiğini duyurdu.

"Deneme yapıyorlardı"

ABD'li bir yetkili, Reuters'e yaptığı açıklamada, konvoyun ABD destekli güçlerin bulunduğu mevkinin yakınında bir pozisyon oluşturmaya çalıştığını söyledi. Yetkili "Muhtemelen El Tanf'a ne kadar yakınlaşabileceklerini görmek için bir deneme yapıyorlardı" diye konuştu. Ajansa konuşan Suriyeli muhalif güçler, konvoyda Suriye askerleri ve İranlı milislerin olduğunu söyledi.

"Sekiz kişi öldü" iddiası

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise olayda sekiz kişinin öldüğü belirtildi.

Kuruluştan yapılan açıklamada "ölenlerin çoğunluğunun Suriye rejimine sadık oldukları ancak Suriyeli olmadıkları" belirtildi.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA/Reuters/AFP,EC/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDSuriyeABD TanfAmerikanSuriyeliRuslarınCBSReutersHakları GözlemeviWelle Türkçe DPA/Reuters/AFPEC/CÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24