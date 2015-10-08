ABD: Suriye'de oluşturulacak uçuşa yasak bölge konusunda henüz karar almadık

ABD'li yetkililer, Türkiye'nin de savunduğu Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması fikriyle ilgili henüz bir karar vermediklerini, bunu değerlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Uçuşa yasak bölge, 2012'den bu yana ABD'de tartışılıyor ancak Barack Obama yönetimi şu ana kadar bu fikri onaylamadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye, uzun bir süredir Suriye'nin kuzeyinde, iç savaştan kaçan mültecilerin sığınabileceği bir 'güvenli bölge' kurulmasını öneriyor.

CNN'den 'Kerry fikrin geliştirilmesini istedi' haberi

TV kanalı CNN, "ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, ekibinden uçuşa yasak bölge fikrini geliştirmesini istediği" yönünde bir haber yaptı.

Bu haber gazeteciler tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'dan yetkililere soruldu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kerry'nin Obama'ya uçuşa yasak bölge konusunda bir öneride bulunup bulunmadığı yönündeki soruya doğrudan bir yanıt vermekten kaçındı.

'Türklerin kaygılarını da konuştuk'

Bununla birlikte Kirby, konunun tartışılmakta olduğunu söyledi:

Kirby, "Suriye'de, özellikle de Suriye'nin kuzeyinde, IŞİD'i en iyi nasıl kovalayacaklarına dair tartıştışmaya devam ettiklerini" belirtti.

Bakanlık sözcüsü, "Türklerin, IŞİD'in kuzey Suriye'deki hareketliliğine dair ifade ettikleri kaygıları da konuştuklarını" söyledi.

Kirbyn, "şimdiye kadar uçuşa yasak bölge konusunda verilmiş bir kararın olmadığını" belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü Joshn Earnest ise gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken daha ihtiyatlı konuştu.

Earnest, "Bunu gelecekte masadan kaldıracağımız veya gözardı edeceğimiz bir pozisyonda değiliz. Ancak şu anda değerlendirdiğimiz bir şey olmadığını belirttik" dedi.