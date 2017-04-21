ABD: Suriye’de kimyasal silah var

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, cuma günü İsrail'i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Suriye yönetiminin elinde kimyasal silah bulunduğuna şüphe olmadığını kaydetti.

Suriye hükümeti tarafından stoklandığı belirtilen muhtemel kimyasal silahların sayısı konusunda açıklamada bulunmayan Bakan Mattis, yine de Suriye Devlet Başkanı Esad'ı bunları kullanmaması konusunda uyardı.

İsrailli bir ordu yetkilisi ise ellerindeki veriye göre Suriye'nin tonlarca kimyasal silah bulundurduğunu savundu.

ABD ordusu, Nisan başında Suriye'nin İdlib bölgesindeki Han Şeyhun kasabasında düzenlenen saldırı sonrası Suriye hükümetine ait Şayrat hava üssünü bombalamıştı.

4 Nisan'da Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib yakınlarında yer alan Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıda 30'u çocuk olmak üzere 87 kişi hayatını kaybetmişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) saldırıda kimyasal gaz kullanıldığı yönündeki iddiaları doğrulamıştı.

Devlet Başkanı Esad suçlamaları reddediyor

Batılı ülkeler, İdib'deki saldırıdan Beşar Esad hükümetini sorumlu tutuyor ancak Esad bu suçlamaları reddediyor.

Şam hükümeti 2013 yılında varılan anlaşma uyarınca kimyasal silah stoklarını teslim etmeyi kabul etmişti. ABD Savunma Bakanı Mattis, "Esad hükümeti şüphesiz BM kararını ihlal ederek kimyasal silah sakladı” şeklinde konuştu.

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AFP/BS/GA