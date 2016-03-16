ABD: Suriye'de kendini yöneten yarı otonom Kürt bölgesini tanımayız

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de PYD’nin, Cizire, Kobani ve Afrin kantonlarını birleştirerek federasyon ilan etmeye hazırlandığı iddialarıyla ilgili açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de kendini yöneten yarı otonom bölgeleri tanımayız" açıklaması yaptı.

Sputnik’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, “Şimdiye kadar herhangi bir ‘kendini yöneten’ yarı otonom bir bölgeyi tanımadık ve bundan sonra da yapmayacağız” dedi. Bakanlık Sözcüsü, “Birleşik Suriye’yi ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz” diye ekledi.

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi de bugün yaptığı açıklamada, Cenevre’deki görüşmelerin Suriye’nin sınır bütünlüğünü korumaya yönelik olması gerektiğinin altını çizerek, federal yönetim modeli uygulanması yönündeki önerileri kesin bir dille reddetmiş ve “Tamamen başarısızlıkla sonuçlanacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'nin kuzeyinde bugün Kürtlerin kontrolü altındaki bölgelerin ‘federal demokratik’ yönetim sisteminin onaylanması hedefiyle bir düzenlenen konferansın hazırlık belgesinde, ‘demokratik öz yönetim alanları’ oluşturulması ve Kürtlerin kendi ekonomik, güvenlik ve savunma işlerini yönetmesinin öngörüldüğü aktarılmıştı.