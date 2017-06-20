ABD, Suriye'de İran yapımı insansız hava aracını düşürdü

ABD ordusu, ülkenin güneyinde hükümete bağlı birliklere ait İran yapımı bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. İHA'nın düşürülmesine gerekçe olarak, 'koalisyon güçlerini tehdit edecek şekilde ilerlemesi' gösterildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Amerikalı bir yetkili, F-15 Strike Eagle tipi avcı bombardıman uçağının Shahed 129 (Şahit 129) tipi İHA'yı Ürdün sınırı yakınlarındaki El Tanf garnizonu yakınlarında yerel saatle 12:30'da düşürdüğünü duyurdu.

Yetkili, "Birliklerimizi tehdit ediyorlardı. Üzerilerine mühimmat bırakmak için halkımızın olduğu yere doğru ilerliyorlardı" dedi.

ABD ordusu yazılı açıklamasında, İHA'nın 'koalisyon güçlerine doğru düşmanca niyetlerle ilediğini' söyledi.

Açıklamada, İHA'nın düşürüldüğü yerin, 8 Haziran'da koalisyon güçlerine bomba bıraktıktan sonra vurulan İran yapımı başka bir İHA'nın düşürüldüğü bölgeye yakın olduğu ifade edildi.

ABD, Pazar günü de Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmüştü.

ABD Suriye uçağını düşürdü, Rusya Washington'u uyardı

Rusya Savunma Bakanlığı da dün, ülkede hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda uçan her uçağın ya da insansız hava aracının hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Nehri'nin batısına geçen ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının ve insansız hava araçlarının Rusya'ya ait yer ve hava savunma sistemleri tarafından takip edileceği belirtilmişti.

Avustralya operasyonlarını askıya aldı

Bu açıklamanın ardından koalisyon üyelerinden Avustralya, Rusya'nın dün yaptığı uyarı sonrası, Suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Avustralya ordusu sözcüsü, "Avustralya Savunma Birlikleri tedbir amaçlı olarak Suriye'deki hava operasyonlarını geçici olarak durdurmuştur" dedi. Sözcü, koalisyon üyesi olarak Irak'taki faaliyetlerini ise sürdüreceklerini söyledi.

Suriye'deki operasyonlarla ilgili kararın gerekçesi ise açıklanmadı.

Avustralya, ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun üyesi olarak Irak'ta başlattığı hava faaliyetlerini, 2015'te Suriye'ye ye de taşımıştı. Avustralya'nın Orta Doğu'da 780 askeri var.