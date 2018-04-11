"ABD Suriye'de aynı senaryoyu hayata geçirmek istiyor"

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı gerçekleştirdiği iddialarının ardından ABD Suriye'ye müdahaleye hazırlanıyor. Birgün gazetesinde yer alan haberde, "Irak Savaşı'nda yanına Avrupa devletlerini alarak uluslararası hukuku hiçe sayan bir müdahale gerçekleştiren ABD Suriye'de de ayı senaryoyu hayata geçirmek istiyor" denildi. kabinesi ve ulusal güvenlik danışmanlarıyla önceki gün toplanan ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Askeri olarak pek çok seçeneğimiz var" dedi. Nasıl yanıt verileceği kararının “kısa bir sürede” alınacağını kaydetti.

Birgün'de yer alan habere göre, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarından sonra askeri operasyon sinyali verilmesine, Rusya tepki gösterdi. Rusya’nın BM Temsilcisi Nebenzia muhtemel bir saldırının çok ağır sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Şam’ı ziyaret eden İranlı üst düzey yetkili, İsrail’in Suriye’deki hava üssünü vurmasının cevapsız kalmayacağını söyledi. Hava üssüne saldırıda 7 İranlının öldüğü açıklanmıştı.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ve diğer batılı ülkelerin mevcut pozisyonlarının yapıcı olmadığını söyledi. Peskov, "ABD gerçeklerle yüzleşmeyi reddediyor ve kimyasal madde kullanıldığına dair suçlamalarda bulunuyorlar" dedi. Moskova yönetiminin diplomatik çabalardan vazgeçmediğinin altını çizen Kremlin sözcüsü, Batılı ülkeleri tarafsız soruşturma istememekle suçladı.

ABD'nin kritik kararı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a 'hayvan' diyerek hakaret eden Trump, Suriye için 48 saat içerisinde kritik bir karar alacaklarını açıkladı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Başkan Trump'a Suriye'deki kimyasal saldırıya yanıt için bir dizi askeri seçenek sundu. ABD ordu sözcüsü Albay Patrick Ryder, "Askeri seçenek kesinlikle değerlendiğimiz bir şey. Potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise günlük basın brifinginde, Amerika’nın Sesi’nden Steve Harman’ın “ABD’nin askeri harekatta Fransa, Suudi Arabistan ve diğerleri ile birlikte davranıp davranmayacağı” yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı: Suriye’nin kimyasal saldırısına yanıt olarak çeşitli ortak ve müttefiklerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

ABD ve ortakları iş başında

Trump, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'la önceki gün Suriye'yi görüştü. İki liderin atılacak adımları ele aldıkları bildirildi. Fransa'dan dün yapılan gelen açıklamada kimyasal saldırının kırmızı çizgi olduğu ve bir yanıt geleceği uyarısında bulunuldu. İngiltere Başbakanı Theresa May, önceki gün ABD lideri Trump'la telefonda görüştü. Dün sabah da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la konuştuklarını belirten May, "Sorumluların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. İngiltere'de Ulusal Güvenlik Konseyi de toplantıya çağrıldı. Üç ülke arasındaki temaslar, ABD'nin muhtemel bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Fransa’da temaslarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Fransız lider Emmanuel Macron’la yaptığı ortak açıklamada Suriye’ye ilişkin konuştu. El-Arabiya’nın aktardığına göre, Bin Selman, “şartlar gerektirirse” Suudi Arabistan’ın Suriye’ye yönelik “uluslararası müdahalenin bir parçası” olabileceğini söyledi.

Hareketlilk zirvede

Öte yandan akşam saatlerinde ABD Donanması’nın USS Donald Cook’a ek olarak, USS Harry S. Truman uçak gemisi taarruz grubunu Akdeniz’e sevk ettiği bildirildi. Yine aynı saatlerde ise Suriye yönetimine yakınlığıyla bilinen “@WaelAlRussi” adlı Twitter hesabı, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-34 savaş uçağının Tartus üzerinde uçtuğunu bildirdi. Rus jetinin, Kh-35 tipi anti-gemi füzesi mühimmatı taşıdığı öne sürüldü.

ABD'nin, Suriye'de kimyasal saldırı iddialarının soruşturulmasına dair tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylandı. 12 lehte, 2 karşı, 1 çekimser oy kullanıldı. Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ilişkin uluslararası müdahaleyi öngören BM mekanizması kurulması tasarısını veto etti. Çin ise çekimser oy kullandı. Daimi üye Rusya’nın vetosu sonucu ABD’nin talebi reddedilmiş oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Suriye toplantısında Rusya ile ABD temsilcileri arasında sert tartışmalar yaşandı. Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Alekseevich Nebenzia, ABD'nin olası bir Suriye saldırısının 'çok ağır sonuçları' olacağı uyarısını yaptı. ABD temsilcisi Nikki Haley de BM Güvenlik Konseyi harekete geçse de geçmese de ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.