ABD: Suriye'de ateşkese çok yakınız; bağımsız Kürt girişimini desteklemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye'yi görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldi. İki lider Suriye'de ateşkes sağlanması konusunda yakınlaşma sağladı ancak detaylar konusunda uzlaşamadı. 12 saatten fazla süren iki liderin görüşmesinin ardından her iki hükümetten uzmanların önümüzdeki günlerde Cenevre'de bir araya gelerek ayrıntıları ele alacağı belirtildi.

Kerry, Cerablus harekâtıyla ilgili değerlendirmesinde, "Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz" dedi.

Yardım kuruluşlarının çatışmaların sürdüğü Halep'e hava saldırılarının durdurulması çağrısı kabul görmedi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry yaptığı açıklamada, "Ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması konusunda teknik detayların çoğu netlik kazandı ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerek" dedi.

Rusya Suriyeli grupların listesini aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD ile ateşkes ve barış görüşmelerine yeniden başlanması konusunda uzlaşmaya varıldığını ancak bazı noktaların somutlaştırılması gerektiğini kaydetti. Lavrov, Rusya'nın ABD'den ilk kez ateşkese dahil olmayı isteyen Suriyeli grupların listesini aldığını belirtti. Lavrov, normal ve sağlıklı muhalif güçlerle teröristler arasına bir sınır çekilmesi gerektiğini belirtti.

İki liderin görüşmesine daha sonra BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da katıldı. Mistura Rusya ve ABD'den Daraya'yı terk eden siviller ve muhaliflerin güvenliğini sağlamalarını istedi.

Daraya'da 8 bin insan

yetersiz beslenmeyle karşı karşıya

Askeri havaalanı yakınında olması sebebiyle Suriye rejimi için büyük önem taşıyan Daraya 2012 yılından beri hava saldırılarının hedefi oluyor. Yardım kuruluşu temsilcilerine göre Daraya'da 8 binden fazla insan yetersiz beslenme ile karşı karşıya kaldı.

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden savaşta BM'nin verilerine göre 400 bin insan hayatını kaybetti. Milyonlarca Suriyeli ise yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Hali hazırda 600 bin Suriyeli çatışmaların gölgesinde hayatını sürdürmek zorunda. BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Kerry ve Lavrov'un buluşması öncesinde yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerinde kalan sivillerin hayatından duyduğu endişeyi dile getirdi.

"Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz"

Kerry, Cerablus harekâtıyla ilgili değerlendirmesinde, "Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz, bazı unsurları ile sınırlı bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Dostumuz Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.