ABD Suriye'de askeri seçeneği düşünüyor

ABD yönetimi, Rusya ile diyalogun kesilmesinden sonra Suriye krizinde diplomatik ve askeri müdahale imkânlarını gözden geçiriyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, "muhtemel diplomatik, askeri, istihbari ve ekonomik tedbirlerin değerlendirilmekte olduğunu" söyledi. Toner, öncelikli amaçlarının ise krize siyasi çözüm bulunması olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner dış ve güvenlik politikası uzmanları arasındaki buluşmada askeri önlemlerin de gözden geçirileceğini, ancak Dışişleri Bakanı John Kerry'nin müttefiklerle birlikte diplomatik çabaların sürdürülmesine öncelik verdiğini dile getirdi. Toner, Rusya ile işbirliğinin geçici olarak durdurulmuş olmasına rağmen ABD'nin hedefinin uluslararası çözüme varılması olduğunu sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın yüksek düzey bakanlık görevlileri arasında Suriye konulu bir toplantı yapılacak. Amerikan heyetinden yapılan açıklamada, ‘devletlerarası oylamalarda etkili olduğu için, Rusya ve Suriye'ye yaptırım uygulanmasının da gündeme getirilebileceği' belirtildi. Halep'e yapılan saldırıların kesilmemesi üzerine ABD Rusya ile sürdürdüğü Surriye görüşmelerini askıya almış, Rusya da diyalogun kesilmesine üzüldüğünü ancak suçun ABD'de aranması gerektiğini duyurmuştu.

Rusya'dan ABD'ye casusluk suçlaması

Rusya hükümeti, ABD'deki diplomatlarına artan bir şekilde baskı yapılmasından şikâyette bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov, "ABD'deki Rus diplomatlarının durumunun giderek kötüleştiğini ve Amerikan istihbaratının Rus diplomatlarını angaje etme girişimlerinin son 2,5 yılda hissedilir şekilde arttığını" söyledi.

Amerikan gizli servisinin "baskı aracı olarak en acınacak yöntemlere başvurmaktan bile çekinmediğini" belirten Riabkov, diplomat ailelerinin tehdit edilmesini buna örnek gösterdi. ABD'de görev yapan Rus Dışişleri Bakanlığı mensuplarının "suni problemler" yüzünden görevlerini tam yapamadıklarını belirten Riabkov, aynı zamanda ABD'yi "diplomatlık maskesi altında Rusya'daki casusluk faaliyetlerini arttırmakla" da suçladı. Riabkov Amerikan askeri ataşesinin çok kez stratejik önemdeki askeri tesislerin yakınında görüldüğünü sözlerine ekledi.

Temmuz ayında Moskova'daki bir Amerikan diplomatına saldırıda bulunulması Kırım'ın ilhakından dolayı durma noktasına gelen ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine yol açmıştı.

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DW/AFP/AG/HS