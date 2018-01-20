Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’nin Suriye’de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye’de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor.” dedi.

Lavrov, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Lavrov, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde “sınır güvenliği gücü” oluşturulmasına ilişkin yaptığı farklı açıklamalarla ilgili bir soruyu “ABD’nin Suriye’de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye’de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor ve bu da Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda daha önce verdiği sözlerle çelişiyor\" diyerek cevapladı

İran ve nükleer anlaşmalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda anlaşmanın hayatta kalamayacağını ve uygulanamayacağını da söyledi.

İran nükleer anlaşması ile ilgili soruları yanıtlayan Lavrov, ABD’nin bu konudaki tutumunu eleştirdi.

Lavrov, “İran nükleer anlaşması henüz ölü değil ama anlaşmanın taraflarından biri tek taraflı çekilirse uygulanamaz hale gelir ve ortada anlaşma kalmaz.” dedi.

ABD’nin Avrupa Birliği’nden ülkeleri anlaşmanın tekrar görüşülmeye açılması konusunda ikna etmeye çalışacağına inandığını ancak anlaşmanın şartlarının tekrar görüşülemeyeceğini ve bunun İran için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lavrov, “İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinde Rusya, ABD’nin yerini doldurabilir?” sorusuna ise Moskova’nın taraflara bu teklifi götürdüğünü ve tekliflerinin hala geçerli olduğu dedi.

ABD’nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna yaptığı yardımları kesmesine ilişkin ise bu kararın bölgedeki Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması çabalarını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Lavrov bu konuda neler yapılacağına ilişkin tüm taraflarla görüşeceklerini sözlerine ekledi.

Suriye’den kaçan militanlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’den kaçan IŞİD mensupları da dahil binlerce militanın Orta Asya ve Afganistan’a girdiğini ve ülkenin kuzeyinin uluslararası terör sahnesine dönüştüğünü söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’ndeki Afganistan oturumunda konuşan Lavrov, Afganistan’daki terörün ve uyuşturucu üretiminin bölgeyi istikrarsızlaştırdığına dikkati çekti.

Afganistan’da terör ve uyuşturucuyla mücadelenin bölgesel ve uluslararası iş birliği gerektirdiğini söyleyen Lavrov, “Suriye’den kaçan IŞİD militanları da dahil binlerce savaşçı Orta Asya ve Afganistan’a gidiyor ve ülkenin kuzeyi uluslararası terör sahnesine dönüşüyor.” dedi.