ABD: Suriye yönetimine verdiği destek nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlanıyor

ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'ye verdiği destekten dolayı Rusya'ya yeni yaptırımların hazırlandığını söyledi.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün basına yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’ye düzenlediği operasyon hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Trump’ın askeri anlamdaki karşılığı kullandığını söyleyen Haley, bu terimin askeri literatürde “belirli olan bir görevi” tamamlamak olduğunu ifade etti.

"Suriye’de yapacaklarımız henüz bitmedi" diyen Haley, Esad rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması halinde ABD’nin harekete geçmek için hazır olduğunu söyledi. Trump ve ABD Savunma Bakanlığından operasyonun devamlılığı hakkında gelen iki farklı açıklamayı netleştiren Haley, ABD’nin tavrını tamamen Esad rejiminin hamlelerine göre belirleyeceğini söyledi.

Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda

Haley ayrıca, "Suriye yönetimine verdiği destekten ötürü Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlanıyor" diye konuştu.