ABD, Suriye topraklarında operasyon düzenledi

ABD ordusuna bağlı özel harekat birliğinin, Suriye’nin doğusunda yaptığı operasyonda üst düzey IŞİD lideri Ebu Seyyaf’ın öldürüldüğü bildirildi. Olayı ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da doğruladı ve operasyonun Seyyaf’ı hedef aldığını söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, operasyonu, ABD komandoları helikopterle gerçekleştirdi. Carter, Ebu Seyyaf’ın IŞİD’in askeri operasyonlarına dahil olduğunu ve petrol, gaz ve finansal operasyonlarda örgüte yardımcı olduğunu belirtti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise operasyonun ABD Başkanı Barack Obama’nın direktifiyle yapıldığı ve Seyyaf’ın eşi Umm Seyyaf'ın da yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, Seyyaf’ın eşinin ABD’nin Irak’ta bulunan askeri hapishanesinde tutulduğu bildirildi.

Pentagon, operasyonda ABD komandolarından ölen ya da yaralanan olmadığını duyururken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan, "Operasyonda, çiftin köle olarak tuttuğu anlaşılan genç bir Ezidi kadın da kurtarıldı. Kendisini en kısa sürede ailesine kavuşturmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.