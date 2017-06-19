ABD Suriye savaş uçağını düşürdü

Rakka kenti harekatı sırasında ABD ilk kez olmak üzere bir Suriye savaş uçağını düşürdü. ABD'li askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin desteklediği muhalif gruplara saldıran Suriye savaş uçağının Amerikan savaş uçakları tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri'ne yapılan saldırıların durdurulması için Rusya nezdinde girişimde bulunulduğu ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Suriye rejiminin, hükümet kuvvetlerinin ve Rus ordusunun çarpışmalara müdahale etmemesinin istendiğine yer verildi.

Aksi takdirde ABD'nin kendi kuvvetlerini ve müttefiklerini savunmakta tereddüt etmeyeceği de ABD'li yetkililerin açıklamasında yer aldı.

ABD daha önce de Suriye'deki IŞİD karşıtı koalisyonu tehdit eden rejime bağlı birliklerle İran'ın desteklediği silahlı gruplara saldırı düzenlemişti. ABD'nin desteğindeki silahlı gruplar kuşattıkları Rakka'nın bazı kesimlerini ele geçirdi. Suriye hükümet kuvvetleri de Rakka yönünde ilerliyor.

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DW/Reuters/AG/HS