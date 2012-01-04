-ABD: ''Suriye şartları yerine getirmiyor'' WASHINGTON (A.A) - 03.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin rejim karşıtı protestolara uyguladığı şiddete son verilmesini amaçlayan Arap Birliği gözlemci misyonuyla ilgili ciddi kaygılar duyduklarını ve Şam'ın, Arap Birliği ile olan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın brifinginde, ''Suriye rejimi, 9 hafta kadar önce Arap Birliği'nin tekliflerini kabul ederken vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmedi. Örneğin, şiddet durmadı, bilakis tam tersi oldu. Bağımsız gözlemcilerden edindiğimiz raporlara göre, Suriye'de 31 Aralık'tan bu yana yeni 49 ölüm vakası meydana geldi'' diye konuştu. Arap Birliği'nin gözlemci misyonunun etkili ve güvenilir olmasını teminen yürüttüğü çabaları ABD olarak desteklediklerini belirten Nuland, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yakın doğu işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Jeffrey Feltman'ın, Arap Birliği'nin haftasonunda Suriye konusunu ele alacağı bakanlar düzeyindeki toplantısından önce temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gittiğini belirtti. Nuland, Suriye ordusu mensuplarının, eylemlerini maskelemek için bazı durumlarda polis üniforması giydiği yönündeki haberlerden kaygılı olduklarını da ifade ederken, bazı anlarda da rejimin, gözlemcilerin yolda olduğuna dair yalan haberler yayıp, göstericilerin sokağa çıkmasını sağladığını ve daha sonra da üzerlerine ateş açtığını söyledi.