ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: İdlib'de Türkiye'ye yardım için karadan asker göndermeyeceğiz ama havadan ne yapılabileceğine bakıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'ye yardım için İdlib'e asker konuşlandırmayı dışlamıyoruz" dedi. Jeffrey, 'kara desteğinin gündemde olmadığını, havadan neler yapılabileceğini incelediklerini' söyledi.

İdlib'deki gerilimin artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Mart'taki Moskova ziyaretinide alınan ateşkes kararına ilişkin ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den açıklama geldi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye nasıl yardım edebileceğini incelediklerini ifade ederken, "Rusya ve Suriye'nin kalıcı ateşkes istediğine inanmıyoruz. Onlar zafer peşinde" dedi.

Jeffrey öte yandan, Rusya ve Suriye'nin İdlib'de ateşkesi ihlal etmesi halinde ABD ve Avrupalı müttefiklerin olası yaptırımları da içeren adımlarla süratle yanıt vereceğini söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise 'Türkiye ile güvenlik ilişkilerinin ileri gitmesi için S-400 sorunun çözülmesi gerektiğini' vurguladı.