ABD, Suriye jetini vurdu: SDG'ye saldırdığı için düşürdük!

Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının öğlen saatlerinde ABD öncülüğündeki Koalisyon tarafından, Rakka yakınlarında düşürüldüğünü açıklandı. Pilotun kayıp olduğu duyuruldu.

ABD: SDG'yi vurdukları için düşürdük

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, daha sonra yaptığı bir açıklama ile Suriye ordusuna ait bir SU-22 savaş uçağının düşürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, "Tabka ilçesinin güneyinde YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) vurması üzerine ABD F/A 18 Super Hornet uçakları tarafından yerel saatle 18.43’te düşürüldüğü" belirtildi.

Suriye ordusu ve SDG'nin çatışma ihtimali

Evrensel’de yer alan habere göre, Suriye ordusunun, Rakka'nın güneybatı kırsalında IŞİD'e karşı ilerleyişi sonrası, ordu birlikleri ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) karşı karşıya gelme riski doğmuştu. Suriye ordusunun, SDG tarafından yolunun kesilmesi halinde SDG mevzilerini hedef alabileceği belirtiliyordu. Suriye ordusunun, böylesi bir hamleyi Deyrezzor hattına doğru ilerleyen güçlerinin engellenmesi olarak değerlendireceği aktarılıyordu.

Bu riskin gündeme gelmesinden saatler sonra, ABD öncülüğündeki Koalisyon'un bir Suriye jetini düşürdüğü bilgisi geldi. İddia, Suriye ordusu tarafından doğrulandı. Henüz Koalisyon'dan açıklama yapılmadı.

Suriye'den açıklama

Suriye ordusuna ait savaş uçağının Rakka'nın güneyinde düşürüldüğü belirtilen açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde uçağımız, IŞİD’le mücadeleye yönelik görevini yerine getirirken düşürüldü” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre uçak düşürüldü, pilot ise şimdiye kadar halen bulunamadı.

İran’dan Suriye’ye operasyon

Öte yandan İran, 7 Haziran'da 18 kişinin ölümüne neden olan Tahran'daki çifte terör saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin Deyrezzor kentinde "terörist" diye tanımladığı gruplara yönelik operasyon düzenledi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İran'ın batısından fırlatılan orta menzilli karadan karaya füzelerle teröristlerin Deyrezzor'daki ana merkezlerinin hedef alındığı belirtildi. Füzelerin, İran'ın Irak sınırına yakın Kürdistan ve Kirmanşah illerinde bulunan Devrim Muhafızları üslerinden fırlatıldığı bildirildi. Fırlatılan füzelerin sayısı konusunda bilgi verilmedi.

Açıklamada, operasyon sonucu "Deyrezzor'daki teröristlere ait komutanlık, toplanma, intihar otomobilleri inşaatı yapılan merkezlerin başarıyla vurulduğu" aktarıldı. Operasyonun amacının "teröristleri cezalandırmak" olduğu kaydedildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran'da yapılan eş zamanlı iki terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetmiş, 40'ın üzerinde kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.