ABD Suriye için hazırlık yapıyor



ABD'de Hükümet çevrelerinin verdiği bilgilere göre, ABD Suriye'de keşif uçuşları başlatmaya hazırlanıyor. AFP haber ajansına konuşan ve adının gizli kalmasını isteyen bir hükümet yetkilisi, keşif uçuşlarıyla Suriye'deki mevcut durumun net olarak çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Yetkili, uçuşlarda insansız hava araçlarının devreye sokulmasının mümkün olduğunu söyledi.

Wall Street Journal gazetesindeki konuyla ilgili haberde ise keşif uçuşlarının kısa süre içinde başlayacağı belirtildi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Başkan Obama Suriye hava sahası üzerinde keşif uçuşları yapılmasına geçen hafta sonu onay verdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, pazartesi günü yaptığı açılamada, Irak ve Suriye'deki radikallerin baskı altına alınması gerektiğine dair sözlerini yineledi. İslam Devleti örgütünün henüz bölgesel bir tehlike olduğunu ifade eden Dempsey, yakın zaman içinde ABD ve Avrupa için bir tehdit olabileceğini vurguladı.

Suriye yönetimi de pazartesi günü, terörle mücadele kapsamında bölgesel ve uluslararası işbirliğine hazır olunduğunu açıklamış ancak bazı şartlar da sunmuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, devlet sınırları içinde yapılacak saldırıların Şam yönetimiyle koordine edilmesini, komşu ülkelerin istihbarat bilgilerini paylaşmalarını ve Şam yönetiminin tanınması gerektiğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Barack Obama, bugüne kadar Suriye'ye askeri bir müdahaleye karşı çıkıyordu. ABD, iç savaşın başlamasından bu yana Şam'da yönetimin değişmesi konusunda bastırsa da, askeri bir müdahale üzerinde durulmadı. Ancak Amerikalı gazeteci James Foley'nin kurtarılması amacıyla bir kez Suriye hava sahasına girildiği belirtildi.