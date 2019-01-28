ABD Suriye'den çekilme kararına rağmen neden asker yollamaya devam ediyor?

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık 2018'de ABD askerlerini Suriye'den çekeceğini açıkladı. ABD'de büyük tartışma yaratan bu karar için net bir takvim belirlenmedi, ama Trump geçtiğimiz haftalarda askerleri ABD'ye döndürmek için çalışmaların başladığını belirtti. ABD, yeni yılın ilk haftalarında Suriye'ye bir grup asker yolladı, ancak farklı kaynaklar bu askerlerin yeni operasyonlar için değil, çekilme sürecinde ABD'li askerlerin güvenliğini sağlamak için gönderildiğini belirtti.

Associated Press'in 12 Ocak 2018 tarihli haberine göre ABD'nin Suriye'den çekilme planı gizli tutuluyor, ancak AP haberinde Washington'ın çekilme sürecini "kolaylaştırmak" için Suriye'ye yüzlerce asker göndereceği de belirtildi. AP ayrıca ABD'nin Suriye'den ilk etapta askerleri değil, mühimmatları geri götürmeye başladığını da belirtti. AP bu haberi "ABD Suriye'den mühimmatları geri çekmeye başladı, ama askerleri değil" başlığıyla paylaştı.

CNN US, 23 Ocak'ta ABD'nin Suriye'ye ek askerler gönderdiğini duyurdu. Haberde bu askerlerin tahliye edilen askerleri ve mühimmatları korumak için gönderildiği, Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu bilgiyi doğruladığı belirtildi. Yetkililer ayrıca bölgeye yeni gelen askerlerin gerektiği hâlde Suriye'nin farklı bölgelerine gönderilebileceğini belirtti. CNN, ek korumaların bazı ABD yetkililerinin de hayatını kaybettiği Münbiç'teki IŞİD saldırılarından sonra gelmesine dikkat çekti.