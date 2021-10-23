ABD Suriye’de bir El Kaide liderini daha öldürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’nin kuzeybatısına yönelik düzenlediği insansız hava aracı saldırısında, El Kaide’nin önde gelenlerinden Abdülhamid El Matar'ın öldürüldüğünü duyurdu. Komutanlığın bir sözcüsü, ilk bilgiye göre, saldırıda sivil kayıp olmadığını kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü, El Matar'ın öldürülmesiyle El Kaide'nin dünya çapında yeni saldırılar düzenleme kabiliyetinin azaldığını da iddia etti. Sözcü, terör örgütü El Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri ve partnerleri için küresel bir tehlike arz ettiğini de belirtti. Sözcü, Suriye'yi, El Kaide'nin "güç toplamak ve yeni saldırılar planlamak için geri çekildiği bir sığınak" olarak da niteledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’nin kuzeybatısına yönelik düzenlediği insansız hava aracı saldırısında, El Kaide’nin önde gelenlerinden Abdülhamid El Matar'ın öldürüldüğünü duyurdu. Komutanlığın bir sözcüsü, ilk bilgiye göre, saldırıda sivil kayıp olmadığını kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü, El Matar'ın öldürülmesiyle El Kaide'nin dünya çapında yeni saldırılar düzenleme kabiliyetinin azaldığını da iddia etti. Sözcü, terör örgütü El Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri ve partnerleri için küresel bir tehlike arz ettiğini de belirtti. Sözcü, Suriye'yi, El Kaide'nin "güç toplamak ve yeni saldırılar planlamak için geri çekildiği bir sığınak" olarak da niteledi.